Переведите пожалуйста мини сочинение. Срочно. Заранее спасибо. Если бы настоящей дружбы не было, то во всем мире царили погром и война… Но настоящая дружба в нынешнее время редкое явление. Можно казаться лучшим другом, но не б...
Қазақ тiлi
Переведите пожалуйста мини сочинение. Срочно. Заранее спасибо. Если бы настоящей дружбы не было, то во всем мире царили погром и война… Но настоящая дружба в нынешнее время редкое явление. Можно казаться лучшим другом, но не быть им. Настоящая дружба — это прежде всего, уверенность в том, что человек, которого ты считаешь своим другом, не оставит и не предаст в трудную минуту, будет держать в тайне то, что ты ему сказал. Вот это самое главное в настоящей дружбе для меня! Настоящий друг никогда не посоветует ничего плохого, и будет стараться сделать все, чтобы тебе было лучше.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Егер шынайы достық болмаса, өмірде соғыс болым жатуы мүмкін еді. бірақ шынайы достық біздің заманымызда сирек кездеседі. Шынайы дос деп атауың мүмкін, бірақ бола алмайсың. шынайы достық дегеніміз- сен досым деп санаған адамның қиын сәтте тастап кетпейтініне сену. міне, достық үшін ең маңыздысы. нағыз дос ешқашан саған жаман ой айтпайды, және сенде бәрі жақсы болғанын қалайды
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