Переведите пожалуйста мини сочинение. Срочно. Заранее спасибо. Если бы настоящей дружбы не было, то во всем мире царили погром и война… Но настоящая дружба в нынешнее время редкое явление. Можно казаться лучшим другом, но не б...

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Переведите пожалуйста мини сочинение. Срочно. Заранее спасибо. Если бы настоящей дружбы не было, то во всем мире царили погром и война… Но настоящая дружба в нынешнее время редкое явление. Можно казаться лучшим другом, но не быть им. Настоящая дружба — это прежде всего, уверенность в том, что человек, которого ты считаешь своим другом, не оставит и не предаст в трудную минуту, будет держать в тайне то, что ты ему сказал. Вот это самое главное в настоящей дружбе для меня! Настоящий друг никогда не посоветует ничего плохого, и будет стараться сделать все, чтобы тебе было лучше.

Автор: Гость