Прочитай текст и ответь на вопросы: Для обучения будущего императора Александра I был приглашен 29- летний швейцарец Фредерик Лагарп. Лагарп знал французский язык, а его воспитанник Александр знал русский и английский. Но из э...

Обществознание

Прочитай текст и ответь на вопросы: Для обучения будущего императора Александра I был приглашен 29- летний швейцарец Фредерик Лагарп. Лагарп знал французский язык, а его воспитанник Александр знал русский и английский. Но из этой ситуации Лагарп нашел выход: они и стали обучать друг друга языкам, много разговаривали и очень подружились. Впоследствии Александр I писал: «Все, что я знаю, и, может быть, всем, что во мне есть, я обязан Лагарпу». 1. Какую роль может сыграть воспитатель в жизни человека? 2. Как ты считаешь, важны ли хорошие отношения между учителем и учеником? Свое мнение обоснуй.

Автор: Гость