Прочитай текст и ответь на вопросы: Для обучения будущего императора Александра I был приглашен 29- летний швейцарец Фредерик Лагарп. Лагарп знал французский язык, а его воспитанник Александр знал русский и английский. Но из э...
Обществознание
Прочитай текст и ответь на вопросы: Для обучения будущего императора Александра I был приглашен 29- летний швейцарец Фредерик Лагарп. Лагарп знал французский язык, а его воспитанник Александр знал русский и английский. Но из этой ситуации Лагарп нашел выход: они и стали обучать друг друга языкам, много разговаривали и очень подружились. Впоследствии Александр I писал: «Все, что я знаю, и, может быть, всем, что во мне есть, я обязан Лагарпу». 1. Какую роль может сыграть воспитатель в жизни человека? 2. Как ты считаешь, важны ли хорошие отношения между учителем и учеником? Свое мнение обоснуй.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно Александр 1 научился взаимовыгодному обмену,т.е Александр учил Лагарпа русскому языку,а Лагарп учил Александра французскому.И возможно Александр следовал такому обмену в течении всей жизни.Хорошие отношения между учителем и учеником безусловно важны,ведь без них ни тот ни другой не будут стараться понять друг-друга.
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