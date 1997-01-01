Напишите сочинение-описание на тему: По картина Т.Яблонская lt;lt;Утроgt;gt; . По плану: 1) Татьяна Яблонская известная художница 2) Картина утро в ней вы должны описать: А) погода Б)комната В) героиня комнаты Г) к...

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Татьяна Яблонская – известный художник ХХ века. Большая часть жизни и творчества Т. Яблонской прошла в Киеве. Первое признание художница получила за картину «Хлеб». Ее полотна не раз выставлялись на международных выставках. По решению ЮНЕСКО 1997 год был объявлен годом имени Татьяны Яблонской. Перед нами – картина «Утро». На ней изображено раннее ясное весеннее утро. Солнечные лучи врываются в комнату через окно и открытые двери балкона и падают на стул, стол, пол, кровать. Вся комната наполнена свежим воздухом. В комнате мы видим не застеленную кровать, с которой только встала девочка. На стуле около балкона аккуратно развешена школьная форма. В центре комнаты расположен стол, на котором девочку ждет завтрак: молоко в глиняном кувшине, хлеб, масло. На стене у балкона висит горшок с красивым комнатным цветком. Эта деталь очень освежает картину. Около стола находится главная героиня – девочка лет десяти, которая грациозно выполняет упражнения утренней зарядки. Девочка стройная, изящная, спортивная. Не смотря на то, что только проснулась, школьница уже аккуратно причесана. Лицо ее сосредоточено, она сконцентрирована на упражнениях. Для своего полотна Яблонская выбрала светлые краски, которые подчеркивают безоблачность, солнечный свет, теплоту. Это желтые, бледно – кремовые, светло – зеленые тона. С помощью них художница рисует солнечные блики, которые озаряют всю комнату. Художественное мастерство Татьяны Яблонской, правильная композиция, учет всех деталей создают праздничное, приподнятое весеннее настроение. Картина излучает теплоту и бодрость. Призывает видеть прекрасное в повседневных моментах жизни.кроткое содержание