Упражнение номер 201. нажмите на фото.
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Упражнение номер 201. нажмите на фото.
Ответ(ы) на вопрос:
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1)Большие 2)Белыми 3)Чужим 4)Пожарный 5)Круглым 6)Здоровую
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