Что общего и чем отличаются первый закон термодинамики от второго закона?

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Эти два закона дополняют друг друга, что один запрещает, то другой поощряет. По первому закону энергия свободно может превращаться из одного вида в другой, а теплота может свободно передаваться от одного тела другому. По второму закону энергия не может свободно перемещаться, она приобретает конкретное направление, как и теплота.