Что общего и чем отличаются первый закон термодинамики от второго закона?
Физика
Что общего и чем отличаются первый закон термодинамики от второго закона?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти два закона дополняют друг друга, что один запрещает, то другой поощряет. По первому закону энергия свободно может превращаться из одного вида в другой, а теплота может свободно передаваться от одного тела другому. По второму закону энергия не может свободно перемещаться, она приобретает конкретное направление, как и теплота.
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