Помогите найти пж простое осложнённое предложения Сочные травы уже отцвели,а на берёзках начинают желтеть листочки.Он выслеживает дич старательно шарит по кустам.Маленькие глухарята ещё не умели летать, но они уже понимали опас...

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Помогите найти пж простое осложнённое предложения Сочные травы уже отцвели,а на берёзках начинают желтеть листочки.Он выслеживает дич старательно шарит по кустам.Маленькие глухарята ещё не умели летать, но они уже понимали опастность.Цыплята подбежали к кочке и спрятали головки в мягкий мох.Я стою и любуюсь хитростями глухарят

Автор: Гость