Почему советская власть не соответствовала власти

История
Почему советская власть не соответствовала власти
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что такое советская власть, или за что борются коммунисты? Советская власть и коммунистическое общество 1. Структура советской власти и принцип формирования советов 2. Экономическая база (общие экономические отношения). 3.Роль и место политических партий.  4. Политика в области национального вопроса.  5. Политика в отношении религиозных организаций.  6. Каковы первые шаги по установлению советской власти. 
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