Почему советская власть не соответствовала власти

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Что такое советская власть, или за что борются коммунисты? Советская власть и коммунистическое общество 1. Структура советской власти и принцип формирования советов 2. Экономическая база (общие экономические отношения). 3.Роль и место политических партий. 4. Политика в области национального вопроса. 5. Политика в отношении религиозных организаций. 6. Каковы первые шаги по установлению советской власти.