Кем работал Обломов ?

Литература
Кем работал Обломов ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в Петербурге, практически не выходя из дома и даже не поднимаясь с дивана. Он не занимается никакой деятельностью, не выходит в свет, лишь предаётся мыслям о том, как надо жить, и мечтам об уютной безмятежной жизни в родной Обломовке. Никакие проблемы — упадок хозяйства, угрозы выселения из квартиры — не могут сдвинуть его с места, и только его друг детства Штольц, полная противоположность вялому мечтательному Илье, и знакомство с Ольгой Ильинской, в которую Обломов влюбляется, заставляют героя на какое-то время очнуться, окунуться в жизнь, прежде чем он окончательно угаснет в «обломовщине».
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