Докажите что АВ-хорда окружности (x-4)^2+(y-1)^2=25 ,если А(0;-2) ,В(4;6)
Алгебра
Докажите что АВ-хорда окружности (x-4)^2+(y-1)^2=25 ,если А(0;-2) ,В(4;6)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(0-4)^2+(-2-1)^2=25 -8-6=25 - неверное (4-4)^2+(6-1)^2=25 0+10=25 - неверное АВ - это не хода окружности
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