Раскройте скобки (5-x)*7 9*(y+2) 3c+8c-8

Математика
Раскройте скобки (5-x)*7 9*(y+2) 3c+8c-8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5-х)*7 35-7х 9*(у+2) 9у+18 3с+8с-8 11с-8
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