Напиши 2 примера опоясывающей рифмы , из стихов русских поэтов
Литература
Напиши 2 примера опоясывающей рифмы , из стихов русских поэтов
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Гость:
За горами за лесами за широкими морями против неба на земле жил старик в одном селе короче автор таких произведений трудалюбивая старушка и конек- горбунок
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