Почему курс Р. Рейгана определился как "неконсервативная революция"?
История
Почему курс Р. Рейгана определился как "неконсервативная революция"?
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Гость:
Это надо у советских журналистов спрашивать - они любили на всё идеологические ярлыки вешать...
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