Укажи науку, название которой произошло от древнегреческого слова «дом». 1 геолог??я 2 биология 3 экология

Биология
Укажи науку, название которой произошло от древнегреческого слова «дом». 1 геолог??я 2 биология 3 экология
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экология вот  (от  др.-греч. οἶκος — обиталище, жилище, дом, имущество
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Что общего и чем отличаются первый закон термодинамики от второго закона?
Ответить
История
Почему курс Р. Рейгана определился как "неконсервативная революция"?
Ответить
Математика
Все конфеты разложили поровну в 8 коробок чему равна масса конфет в каждой каробке если было 3,6 конфет с условием
Ответить
Русский язык
Помогите найти пж простое осложнённое предложения Сочные травы уже отцвели,а на берёзках начинают желтеть листочки.Он выслеживает дич старательно ш...
Ответить
История
Почему советская власть не соответствовала власти
Ответить