Укажи науку, название которой произошло от древнегреческого слова «дом». 1 геолог??я 2 биология 3 экология
Биология
Укажи науку, название которой произошло от древнегреческого слова «дом». 1 геолог??я 2 биология 3 экология
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экология вот (от др.-греч. οἶκος — обиталище, жилище, дом, имущество
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Все конфеты разложили поровну в 8 коробок чему равна масса конфет в каждой каробке если было 3,6 конфет с условием
Русский язык
Помогите найти пж простое осложнённое предложения Сочные травы уже отцвели,а на берёзках начинают желтеть листочки.Он выслеживает дич старательно ш...