Какой подарок счету месяц начинается с той же буквы, что время года, когда котором?? он относится А)седьмой Б)восьмой В)девятый Г) десятый Д) одиннадцатый.

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Какой подарок счету месяц начинается с той же буквы, что время года, когда котором?? он относится А)седьмой Б)восьмой В)девятый Г) десятый Д) одиннадцатый.

Автор: Гость