Дима и Олег купили открытки по одинаковой цене дима купил 7 открыток 15 открыток от??рытки Дима что за 14 руб. сколько заплатили за покупку

Математика

Дима и Олег купили открытки по одинаковой цене дима купил 7 открыток 15 открыток от??рытки Дима что за 14 руб. сколько заплатили за покупку

Автор: Гость