С краткой записей #6 спасибо
Математика
С краткой записей #6 спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)160:80=2(л)- за 1 км 2) 2*40=80(л)- за 40 км потребуется 3)20:2=10(км)- можно пройти на 20 л бензина Надеюсь, что помогла
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
While Benji 's playing, I stop to take a photo of a butterfly. I'm thinking______posting the photo on Facebook, _____I hear Benji barking 1) A) th...
Қазақ тiлi
Переведите пожалуйста мини сочинение. Срочно. Заранее спасибо. Если бы настоящей дружбы не было, то во всем мире царили погром и война… Но настоя...