С краткой записей #6 спасибо

Математика
С краткой записей #6 спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)160:80=2(л)- за 1 км 2) 2*40=80(л)- за 40 км потребуется 3)20:2=10(км)- можно пройти на 20 л бензина Надеюсь, что помогла
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