Интересная информация о букве д

Гость: Гость:

, д (называется: дэ) является 5-й буквой в почти всех кириллических славянских алфавитах (лишь в украинском 6-я), употребляется и в кириллической письменности других языков. В церковно- и старославянских азбуках называется «добро»; в кириллице имеет форму ￼ и соответствует числу 4, в глаголице обозначается ￼ и приравнивается к числу 5. Кириллическое начертание произошло от византийской уставной формы греческой буквы Δ (дельта), которую, аналогично печатной кириллической современной Д, писали внизу с «лапками»; также к греческой, но курсивной и строчной дельте (δ), возводят глаголическое начертание. Звуки Букву Д используют для записывания звуков [д] и [д`]; в конце слова и перед глухой согласной в русском языке оглушается, т. е., звучит как [т] или же [т`]: «год» — [гот], «кладь» — [клат`], «кадка» — [катка]. В белорусском и украинском языках часто в комбинации с буквами з и ж применяется в записи аффрикат — слитных звуков [дз] и [дж] — звонких соответствий [ц] и [ч].