Суффиксы у слов тикал пиликал мекал и мяукал хрюкал вторюкал

Русский язык
Суффиксы у слов тикал пиликал мекал и мяукал хрюкал вторюкал
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тикал ик пиликал ик мекал ек мяукал ук хрюкал ак вторюкал юк
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