Известно что 2/3 от 3/5 числа равны 30. Найдите число.

Математика
Известно что 2/3 от 3/5 числа равны 30. Найдите число.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Составим уравнение , где х это искомое число :  2/3 * 3/5Х=30            3/5х=30:2/3                                                                                               3/5х=30*3:2                                                                                                  3/5х=45                                                                                                       х=45:3/5                                                                                                       х=45*5:3                                                                                                       х=75.                                                                                                            Ответ : число 75.
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