Известно что 2/3 от 3/5 числа равны 30. Найдите число.
Математика
Известно что 2/3 от 3/5 числа равны 30. Найдите число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Составим уравнение , где х это искомое число : 2/3 * 3/5Х=30 3/5х=30:2/3 3/5х=30*3:2 3/5х=45 х=45:3/5 х=45*5:3 х=75. Ответ : число 75.
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