Известно что глубина и температура повышается Объясните причину этого явления ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНООООООО НАДО БУЫСТРО ПРОШУ ПОМОГИТЕ
География
Известно что глубина и температура повышается Объясните причину этого явления ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНООООООО НАДО БУЫСТРО ПРОШУ ПОМОГИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Температура в глубине земли остаётся неизменно высокой, потому, что земная кора защищает мантию и ядро от переохлаждения. Чем глубже, тем теплу труднее покинуть землю, поэтому кажется, что температура увеличивается с глубиной.
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