Известно количество жителей в государстве и площадь его территории. Определите п??отность населения в этом государстве
Информатика
Известно количество жителей в государстве и площадь его территории. Определите п??отность населения в этом государстве
Ответ(ы):
Гость:
Площадь государства поделить на кол-во жителей тем самым ты узнаешь, сколько человек приходится на 1 кв. метр, это и есть плотность
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