Известные деятели медицины
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Известные деятели медицины
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1.Сергей Петрович Боткин(1832 — 1889) Русский врач-терапевт, основатель учения о целостности организма человека, общественный деятель. Закончил медицинский факультет Московского университета, был участником Крымской войны, работал в Симферопольском госпитале. Также работал в клиниках Кенигсберга, Берлина, Вены, Англии, Парижа.В 1860 году Сергей Боткин переехал в Санкт-Петербург, где защитил докторскую диссертацию и получил звание профессора медицины.Боткин стал одним из основателей женского медицинского образования, организовал школу для женщин-фельшеров, а также женские врачебные курсы. Впервые в России создал экспериментальную лабораторию, где исследовал физиологическое и фармакологическое действие лекарственных веществ. Создал новое направление в медицине, названное нервизмом. Именно он установил инфекционный характер такого заболевания, как вирусный гепатит, разработал диагностику и клинику блуждающей почки.
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