К 1 сентября некоторые школы оборудовали компью- терами. В город А завезли 115 комп??ютеров для школ, в го- род Б – на 28 компьютеров больше. Сколько всего компью- теров получили школы?

Математика
К 1 сентября некоторые школы оборудовали компью- терами. В город А завезли 115 комп??ютеров для школ, в го- род Б – на 28 компьютеров больше. Сколько всего компью- теров получили школы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)115+28=143(к)-в городе Б 2)115+148=263(к) Ответ:школы получили 263 компьютера
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