К 1 сентября некоторые школы оборудовали компью- терами. В город А завезли 115 комп??ютеров для школ, в го- род Б – на 28 компьютеров больше. Сколько всего компью- теров получили школы?

Математика

К 1 сентября некоторые школы оборудовали компью- терами. В город А завезли 115 комп??ютеров для школ, в го- род Б – на 28 компьютеров больше. Сколько всего компью- теров получили школы?

Автор: Гость