Помогите пожалуйста перевести текст номер 26

Гость: Гость:

На дереве сидела умная птичка. Большой серый кот подошел к дереву.Он увидел маленькую птичку и захотел её съесть."У меня будет на завтрак птичка", сказал кот."Доброе утро,мисс птичка",-сказал кот. "Доброе утро, мистер кот"-сказала птичка. "Хорошая новость",-сказал кот.Какая?-спросила птичка.Кот сказал: Очень хорошая новость.Теперь все животные-хорошие друзья.Мы -друзья, все кошки, собаки и птицы.Иди ко мне.Я хочу поговорить с тобой.Но маленькая птичка была очень умной. "Конечно, ты мой друг, но я вижу много собак направляющихся к дереву."Ой, собаки! Я должен бежать домой!" "А почему?-спросила птичка.Собаки же наши друзья тоже. "Я думаю, что они не знают новость"-сказал кот и убежал