Всего 4 вопроса за 15 баллов
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Всего 4 вопроса за 15 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
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1. 8 2. Описание 3. повторе лексического характера 4. предлог: в продолжение,к числительное: трех существительное:недель,отпуска,утро,морю прилагательное:своего,каждое Местоимение:я Глагол:ходил
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