Одна сторона прямо угольник имеет длину 24см, а другая на 147 см длинее. вычислить пл??щадь этого прямоугольника

Математика

Одна сторона прямо угольник имеет длину 24см, а другая на 147 см длинее. вычислить пл??щадь этого прямоугольника

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