Одна сторона прямо угольник имеет длину 24см, а другая на 147 см длинее. вычислить пл??щадь этого прямоугольника
Математика
Одна сторона прямо угольник имеет длину 24см, а другая на 147 см длинее. вычислить пл??щадь этого прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
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Другая сторона: 24+147=171 см S=24*171=4104 см кв
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