1-4 Математика 5+3 б К шлангу длиной 15 м присоеденили 2 шланга по 5 м какой длины получ??тся шланг? составить краткое условие задачи?

Математика
1-4 Математика 5+3 б К шлангу длиной 15 м присоеденили 2 шланга по 5 м какой длины получ??тся шланг? составить краткое условие задачи?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5•2)+15 вот ответь если 1 шланг=5 м то надо 5•2 потом прибавить 15
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