5 предложений.С чего наченается человечность?Срочно!!!!!!!!

Гость: Гость:

С познания мира своими ушами, глазами, руками и т.д. Понимание мира, понимание людей. Понимание языка своей расы, понимания о чём говорят люди, мысли. Узнавание своего тела, ( то есть понимание, что это ваше тело, а не чьё то). Даже понимание строение своего, то есть понимание какое оно хрупкое, что даже если сделать что то не так, оно просто не будет тебе поддаваться. Надеюсь я не опоздала)