Участок земли имеет форму прямоугольника длинна которого 80 м а ширина на 50 м меньше. Он обнесён проволокой в 9 рядов. Сколько метров проволоки потребовалось?

Математика

Участок земли имеет форму прямоугольника длинна которого 80 м а ширина на 50 м меньше. Он обнесён проволокой в 9 рядов. Сколько метров проволоки потребовалось?

Автор: Гость