Участок земли имеет форму прямоугольника длинна которого 80 м а ширина на 50 м меньше. Он обнесён проволокой в 9 рядов. Сколько метров проволоки потребовалось?
Математика
Участок земли имеет форму прямоугольника длинна которого 80 м а ширина на 50 м меньше. Он обнесён проволокой в 9 рядов. Сколько метров проволоки потребовалось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина 80м ширина 80-50=30м P=2(80+30)=220м 220×9=1980м длина проволоки
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