Число 72 представить в виде таких слагаемых каждое из которых делится на 4. 72=___+___, 72=___+___, 72=___+___.

Математика

Число 72 представить в виде таких слагаемых каждое из которых делится на 4. 72=___+___, 72=___+___, 72=___+___.

Автор: Гость