Число 72 представить в виде таких слагаемых каждое из которых делится на 4. 72=___+___, 72=___+___, 72=___+___.
Математика
Число 72 представить в виде таких слагаемых каждое из которых делится на 4. 72=___+___, 72=___+___, 72=___+___.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72=40+32 72=44+28 72=48+24
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