Докажи что в каждой окружеости все диаметры делятся на две части
Математика
Докажи что в каждой окружеости все диаметры делятся на две части
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д=2Р Длина диаметра равна 2 радиуса. Соответственно длина радиуса равна диаметр поделить на 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
В школу пришёл врач и принёс для прививки 0,25 кг сыворотки. Скольким ребятам он мож??т сделать уколы, если для каждого укола нужно 0,002 кг сыворо...
Математика
Найдите произведение, используя свойства умножения: а) (-2)*(-6)*50*12 б) 11*(-4)*3*25 в) -0,2*0,8*(-5)*1,25 г) (-2/3)*(-5/14)*(-3/4)*7/1...