Почему в кефире образуется этанол? Напишите уравнение реакции?
Химия
Почему в кефире образуется этанол? Напишите уравнение реакции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A. С2H5OH+ CH3-CH2-COOH= CH3- CH2-COO-C2H5+ H2O, реакция этерефикации, обратимая, в присутствии H(+). Образуется метилпропионат(сложный эфир) и вода. Б. CH3-COH+ 2CU(OH2)2= CH3- СOOH + Cu2O+ 2H2O. Качественная реакция на альдегиды. Образуется уксусная кислота и вода. В. CH3COO-C2H5+ NaOH= CH3-COONa+ CH3OH. Щелочной нидролиз- омыление(необратимый гидролиз). Образуется ацетат натрия и метиловый спирт.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В школу пришёл врач и принёс для прививки 0,25 кг сыворотки. Скольким ребятам он мож??т сделать уколы, если для каждого укола нужно 0,002 кг сыворо...
Математика
Найдите произведение, используя свойства умножения: а) (-2)*(-6)*50*12 б) 11*(-4)*3*25 в) -0,2*0,8*(-5)*1,25 г) (-2/3)*(-5/14)*(-3/4)*7/1...
Математика
В роще на берегу озера 132 берёзы,это 3 часть. Всех деревьев, растущих на берегу озер??. Сколько деревьев растёт на берегу озера?
Английский язык
Read and correct the word in bold. Пример: 1. The giraffe is tallest than the elephant. - taller 2. Our room is nicer of their room. - ...........