Почему в кефире образуется этанол? Напишите уравнение реакции?

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A. С2H5OH+ CH3-CH2-COOH= CH3- CH2-COO-C2H5+ H2O, реакция этерефикации, обратимая, в присутствии H(+). Образуется метилпропионат(сложный эфир) и вода. Б. CH3-COH+ 2CU(OH2)2= CH3- СOOH + Cu2O+ 2H2O. Качественная реакция на альдегиды. Образуется уксусная кислота и вода. В. CH3COO-C2H5+ NaOH= CH3-COONa+ CH3OH. Щелочной нидролиз- омыление(необратимый гидролиз). Образуется ацетат натрия и метиловый спирт.