Укажите чем осложнено каждое предложение вводными конструкциями однородными членами предложения обособлеными членами предложения наука это заболевание мало известно . Точнее оне не насило до этой поры массового эпидемическо...

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Укажите чем осложнено каждое предложение вводными конструкциями однородными членами предложения обособлеными членами предложения наука это заболевание мало известно . Точнее оне не насило до этой поры массового эпидемического как грип характера .Впоследствии ему дали десятки разных названий но во всех из них характерная приставка эго от истинной причины болезни эговируса .Эговирус поражал как человека так и машины . Определить болезнь было было черезвучайно сложно . Вот почему в борьбе с эго обьединились медики врачи инженеры педагоги психологи роботопсихологи и другие специалисты . СЧЕТНЫЕ АВТОМАТЫ СУММИРОВАЛИ ИНФОРМАЦИЮ И СТАВИЛИ ДИАГНОЗ .К кслассический определениям эгоизм и эгоцентризм эгогрипп эгосвинка а затем и чисто субьектные даже очень индивидуальные понятия эголень эгоодиночество эговозвеличенье эготелемания

Автор: Гость