Растения, относящиеся к одному виду сходны внешне, но при произрастании в различн??х условиях изменяют своё строение. Что именно изменяется и почему?
Биология
Растения, относящиеся к одному виду сходны внешне, но при произрастании в различн??х условиях изменяют своё строение. Что именно изменяется и почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При изменении условий среды изменяется внешнее строение.Растения которые растут в благоприятных условиях получают много света,тепла,воды и питательных веществ.Следовательно они хорошо растут имеют яркие цветы и крупные листья.Если же условия среды становятся более суровыми то и внешний вид растений изменяется.Они растут хуже,имеют мелкие цветы и небольшие листья.Листья у них могут иметь более бледную окраску что связано с более слабым протеканием фотосинтеза и менее выраженным образованием хлорофилла.
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