Частное 40450 и неизвестного числа равно разности чисел 7621 и 7571

Математика
Частное 40450 и неизвестного числа равно разности чисел 7621 и 7571
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40450÷х=7621-7571       7621-7571=50 40450÷х=50 х=40450÷50         40450÷50=809 х=809 ------- 40450÷809=7621-7571                 50=50
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