Охарактерезуйте особенности расположения, строения и работы мышц птиц

Гость: Гость:

В расположении мышц птиц имеется множество особенностей. Некоторые мышцы даже смещены со спинной стороны тела на брюшную, в результате чего центр тяжести сдвинут книзу. У типичного позвоночного животного передняя конечность поднимается спинными мышцами и опускается грудными. У птиц поднимающая крыло нижняя грудная мышца залегает в области груди под основной - большой грудной мышцей. Сухожилие, перекинутое через блок, позволяет нижней грудной мышце поднимать крыло «снизу».