Охарактерезуйте особенности расположения, строения и работы мышц птиц

Биология
Охарактерезуйте особенности расположения, строения и работы мышц птиц
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В расположении мышц птиц имеется множество особенностей. Некоторые мышцы даже смещены со спинной стороны тела на брюшную, в результате чего центр тяжести сдвинут книзу. У типичного позвоночного животного передняя конечность поднимается спинными мышцами и опускается грудными. У птиц поднимающая крыло нижняя грудная мышца залегает в области груди под основной - большой грудной мышцей. Сухожилие, перекинутое через блок, позволяет нижней грудной мышце поднимать крыло «снизу».

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