Сторона квадрата 5см.Чему равен его периметр

Математика
Сторона квадрата 5см.Чему равен его периметр
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр квадрата: (a+b)*2, где a и b стороны квадрата. Формула: (5+5)*2=10*2=20 Ответ: 20 сантиметров.
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