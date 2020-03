Составьте программу вычисления суммы тех элементов одномерного массива А(N), что расположены перед последним нулевым элементом данного массива. Задача на языке Паскаль, помогите пожалуйста

Гость: Гость:

Const n=15; var a:array[1..n] of integer; i,k,s:integer; begin Randomize; Write('Массив: '); k:=0; for i:=1 to n do begin a[i]:=Random(21)-10; Write(a[i],' '); if a[i]=0 then k:=i; end; Writeln; s:=0; for i:=1 to k-1 do s:=s+a[i]; Writeln('сумма элементов перед последним нулевым равна ',s) end. Пример Массив: -8 10 6 9 1 -3 2 -5 -6 0 -8 -2 -4 2 -4 сумма элементов перед последним нулевым равна 6