Как определить какой угол?(я не знаю градусы)
Математика
Как определить какой угол?(я не знаю градусы)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно знать, как выглядит угол равный 90 градусам ( я уверен, что все знают, как он выглядит). Угол равный 90 градусам - прямой. Угол <90 градусов - острый. Угол >90 градусов - тупой.
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