Решите задачу в 9 часов 15 минут утра из посёлка Таёжный и от лагеря Геологов навстречу друг другу выехали вездеход и грузовик в 11 часов 15 минут они встретились.Какое расстояние между поселком Таежный лагерем Геологов если ве...

Математика
Решите задачу в 9 часов 15 минут утра из посёлка Таёжный и от лагеря Геологов навстречу друг другу выехали вездеход и грузовик в 11 часов 15 минут они встретились.Какое расстояние между поселком Таежный лагерем Геологов если вездеход двигался со скоростью 40 километров час а грузовик со скоростью 50 километров в час
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40+50=90 (км/ч)- скорость сближение  11ч 15 мин-9 ч 15 мин=2 часа были в пути 90*2=180 (км)-расстояние
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