Решите задачу в 9 часов 15 минут утра из посёлка Таёжный и от лагеря Геологов навстречу друг другу выехали вездеход и грузовик в 11 часов 15 минут они встретились.Какое расстояние между поселком Таежный лагерем Геологов если ве...

Математика

Решите задачу в 9 часов 15 минут утра из посёлка Таёжный и от лагеря Геологов навстречу друг другу выехали вездеход и грузовик в 11 часов 15 минут они встретились.Какое расстояние между поселком Таежный лагерем Геологов если вездеход двигался со скоростью 40 километров час а грузовик со скоростью 50 километров в час

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