Звуковий аналіз слова листячко
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Звуковий аналіз слова листячко
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звуковий аналіз слова листячко -о-=о--о
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