Ребят пожалуйста помогите СРОЧНО надо решить, 1 вариант # 1-4 помогите пожалуйста
Математика
Ребят пожалуйста помогите СРОЧНО надо решить, 1 вариант # 1-4 помогите пожалуйста
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Гость:
наверное так , но все равно проверь
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