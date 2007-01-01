Найди значение выражения 173 умножить на 908 минус в скобках 95268 плюс 10000 032 скобка разделить на 15
Математика
Найди значение выражения 173 умножить на 908 минус в скобках 95268 плюс 10000 032 скобка разделить на 15
Ответ(ы) на вопрос:
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173*908-(95 268+10 000 032)/15=157 084+10 095 300/15=157 084+673 020=830 104
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