Простым или составных является число 20^2007+1

Гость: Гость:

2 при умножении само на себя оканчивается либо на 2, либо на 4, либо на 8, либо на 6. Всего 4 варианта. 2^2007 оканчивается на 8 т.к при делении 2007 на 4 в остатке получаем 3. 2^3 оканчивается на 8. Поэтому число 2^2007 оканчивается на 8. (на ноль в числе 20 не обращаем внимания, т.к. он при умножении даёт 100, а мы проверяем делимость на 3, когда сумма цифр в числе делится на 3). Итак, степени двойки не делятся на 3, но имеют остаток 1, либо 2, а т.к. числу, оканчивающемуся на 8 не хватает 1 до 9, то это число будет делится на 3. А значит 20^2007+1 будет делится на 3. Ответ: это число является составным.