С одной грядки собрали 4 мешка картофеля ,а с другой 6 таких мешков. Масса всего соб??анного картофеля 480 кг .Найдите массу картоеля ,собранного с каждой грядки в отдельности? Помагите плиииизз решить задачу

Математика

С одной грядки собрали 4 мешка картофеля ,а с другой 6 таких мешков. Масса всего соб??анного картофеля 480 кг .Найдите массу картоеля ,собранного с каждой грядки в отдельности? Помагите плиииизз решить задачу

Автор: Гость