С одной грядки собрали 4 мешка картофеля ,а с другой 6 таких мешков. Масса всего соб??анного картофеля 480 кг .Найдите массу картоеля ,собранного с каждой грядки в отдельности? Помагите плиииизз решить задачу

Математика
С одной грядки собрали 4 мешка картофеля ,а с другой 6 таких мешков. Масса всего соб??анного картофеля 480 кг .Найдите массу картоеля ,собранного с каждой грядки в отдельности? Помагите плиииизз решить задачу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
480:10=48(кг) 48*6=288(кг) 48*4=192(кг) Ответ:288кг и 192кг
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