22374 разделить на 5 минус 125 равно 12 43
Математика
22374 разделить на 5 минус 125 равно 12 43
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22374:5-125=1243 так это не верное равенство
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