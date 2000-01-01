22374 разделить на 5 минус 125 равно 12 43

Математика
22374 разделить на 5 минус 125 равно 12 43
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22374:5-125=1243 так это не верное равенство
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