Что меньше 2000см в кубе или 0,2 литров?
Физика
Что меньше 2000см в кубе или 0,2 литров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 литр равен по объему кубическому дециметру, т.е. кубу со сторонами 10 на 10 и на 10 см, равному по объему: 10*10*10=1000 см³ Отсюда 0,2 литра - это 1000 * 0,2 = 200 см³ 200 см³ меньше 2000 см³, следовательно 0,2 л < 2000 см ³
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