Какое свойство воды проявляется если воду разлить на ровной или наклонной поверх??ости?

Обществознание
Какое свойство воды проявляется если воду разлить на ровной или наклонной поверх??ости?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это свойство называется текучестью 
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