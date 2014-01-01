Просклоняйте письменно существительные странно гвоздь Выделите падежные оконча??ия сравняется с образцами склонение данных упражнение 19
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Просклоняйте письменно существительные странно гвоздь Выделите падежные оконча??ия сравняется с образцами склонение данных упражнение 19
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Странно-несклоняется, к.к. наречие, у наречий нет окончаний. Склоняются сущ, местоимения, прилагательные и др., что имеет окончания. Наречий оканчиваются на суффикс И.п. гвоздь (нул.оконч) Р.п. гвоздЯ д.п. гвоздЮ в.п. гвоздь т.п. гвоздЁМ п.п. о гвоздЕ
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