Просклоняйте письменно существительные странно гвоздь Выделите падежные оконча??ия сравняется с образцами склонение данных упражнение 19

Гость: Гость:

Странно-несклоняется, к.к. наречие, у наречий нет окончаний. Склоняются сущ, местоимения, прилагательные и др., что имеет окончания. Наречий оканчиваются на суффикс И.п. гвоздь (нул.оконч) Р.п. гвоздЯ д.п. гвоздЮ в.п. гвоздь т.п. гвоздЁМ п.п. о гвоздЕ