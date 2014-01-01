Автомат упаковывает ракетки для бадминтона, по две ракетки в каждую упаковку. за час автомат упаковал 2014 ракеток. сколько упаковок изготовил автомат?
Математика
Автомат упаковывает ракетки для бадминтона, по две ракетки в каждую упаковку. за час автомат упаковал 2014 ракеток. сколько упаковок изготовил автомат?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2014:2=1007 (упаковок) ответ:автомат изготовил 1007 уп
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