Автомат упаковывает ракетки для бадминтона, по две ракетки в каждую упаковку. за час автомат упаковал 2014 ракеток. сколько упаковок изготовил автомат?

Математика

Автомат упаковывает ракетки для бадминтона, по две ракетки в каждую упаковку. за час автомат упаковал 2014 ракеток. сколько упаковок изготовил автомат?

Автор: Гость